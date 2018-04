Transformação digital em debate no Tech Talk

NE10

O avanço tecnológico e a velocidade com que as mudanças acontecem são inegáveis. Em tempos transformações digitais, é preciso conhecer as novas práticas e ferramentas disponíveis no mercado. E como as empresas estão se preparando? Esse foi o tema do programa Tech Talk desta terça-feira (24), na TV JC.

Program Tech Talk será exibido quinzenalmente, sempre às terças, às 15h30 Foto:TV JC

No estúdio, a repórter Luíza Freitas, do Jornal do Commercio, conversou com Alcides Pires, presidente do Softex Recife, Antônio Valença, CEO da Pitang, Carlos Sampaio, CIO do CESAR, e Ricardo Belo, da EY Brasil.

"A ideia é que a gente traga para o conhecimento de todos o que a gente faz aqui no ecossistema do Porto Digital, de uma forma que seja compreensível e aplicável no dia a dia das empresas e das pessoas", explicou Alcides Pires, logo no início da entrevista.







Para Ricardo Belo, da EY Brasil, a transformação digital passa por uma reorganização cultural, o que pode ser mais difícil para as grandes empresas. "Para uma empresa chegar no tamanho que ela está, normalmente, ela passou anos para construir o seu DNA, a forma de se trabalhar", justifica.

Confira a íntegra do programa:

O Tech Talk será exibido quinzenalmente na TV JC, sempre às terça-feiras, a partir das 15h30. A iniciativa é da Associação das Empresas de Tecnologia da Informação de Pernambuco/Paraíba (Assespro PE/PB), com apoio Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, Softex Recife, Sindicato das Empresas de Processamento de Dados de Pernambuco (Sepopre) e Manguezal.