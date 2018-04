Consultor em segurança dá dicas para evitar ser roubado em locais de grandes aglomerações

NE10

O comércio de rua das grandes cidades é conhecido pela variedade de produtos e de boas ofertas. Não ao acaso é que eles estão quase sempre cheios de consumidores em busca de boas oportunidades para realizar compras. Mas é preciso tomar cuidado para não acabar virando alvo de assaltantes. É o que explica o consultor em segurança, Everaldo Mariz.

A orientação para quem vai andar pelas ruas do comércio do centro é levar o menor número de objetos de valor Foto: Luiz Pessoa/JC360

"Quem vai fazer compras em comércio popular, que tem grandes aglomerações de pessoas, deve tomar cuidado especialmente com as suas bolsas, os bolsos onde são guardados os valores e as pessoas que estão em volta. Geralmente, nessas áreas têm grandes concentrações de pessoas, o que facilita a abordagem", explica Mariz.







Ainda de acordo com o especialista, a orientação para quem vai andar pelas ruas do comércio do centro é levar o menor número de objetos de valor. "As pessoas às vezes esbarram na vítima que foi escolhida e nesse esbarrão já aproveitam para pegar o celular, a carteira, um cordão de ouro no pescoço ou coisa semelhante", diz.

