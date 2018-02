Dicas para motoristas: como se prevenir de assaltos

NE10

Diego Torres Aladim, 30, foi assaltado quando estacionava na Zona Norte do Recife Foto: Reprodução

Os relatos de assaltos a motoristas são comuns. Não importa o horário e local. Seja quando estão tirando o carro da garagem ou quando estão presos em um engarrafamento. O médico Diego Torres Aladim, 30 anos, sabe bem o que é isso. Ele foi assaltado pouco depois de estacionar o carro em uma movimentada rua do bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Diogo chegava na casa de parentes no momento em que foi abordado por dois homens armados. "Foi questão de segundos. Eu estacionei o carro, a minha esposa desceu e eles (os parentes) já estavam esperando. Eu só desci para dar um abraço também, ai foi o tempo em que os bandidos chegaram", conta.







O consultor em segurança Everaldo Mariz explica que assaltos a motoristas são comuns, mas podem ser evitados com alguns cuidados simples. "A pessoa que está dentro do veículo sempre está em posição vulnerável. Ela não tem a visão total do que está em volta. E muitos bandidos aproveitam essa oportunidade que a pessoa está descuidada para abordagem", diz.

Confira algumas dicas de segurança para motoristas.