NE10

Tão pertinho! Mais um carnaval vem chegando e nunca é demais lembrar alguns cuidados que se deve ter durante a folia. Brincar com segurança garante uma festa tranquila e boas memórias. E por que se preocupar com o carro se você pode pegar um ônibus? Normalmente, o transporte público tem esquema especial, é só conferir com a prefeitura da sua cidade. Carro só em último caso.







Evite ir de carro, mantenha-se próximo aos amigos, não leve objetos de valor e não aceite bebidas de estranhos Arte: Thiago Lucas

Também não vale a pena levar objetos de valor. Saia de casa apenas com o necessário, desde que guardado em bolsos seguros, de preferência com zíper. “Necessário” inclui um documento com foto, ok? Tenha cuidado com confusões, se afaste com calma de qualquer briga e fique junto dos seus amigos! Marque um ponto de encontro para o caso de alguém se perder.

E não precisa ter moderação na alegria, só na bebida! Confira algumas dicas que a BBC Segurança preparou para o folião: