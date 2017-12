NE10

Centro de Artesanato de Pernambuco funciona em frente à Praça do Marco Zero Foto: Igor Bione/ Acervo JC Imagem

É pelas mãos e olhares de artesãos de todas as regiões de Pernambuco que matérias primas se transformam em arte e ajudam a formar a riqueza cultural do estado. O barro é modelado e vira peça decorativa na sala de uma casa. O que era um simples pedaço de madeira é esculpido em forma de santo e ganha espaço em um pequeno altar. O couro ganha as passarelas e vira moda.

Inaugurado em setembro de 2012, o Centro de Artesanato de Pernambuco funciona como uma loja que reúne grande parte dos trabalhos produzidos no estado. São mais de 25 mil peças artesanais, de quase 1,5 mil artistas. No local, turistas e também pernambucanos podem encontrar trabalhos de diversas tipologias - fibra, palha, couro, madeira, metal, pedra, cerâmica, materiais sintéticos, entre outros materiais.

No Centro de Artesanato de Pernambuco é possível encontrar produtos para todos os gostos e bolsos. As peças retratam diversas manifestações culturais de Pernambuco - Carnaval, São João, ciranda, bumba meu boi - e são vendidas a partir de R$ 2. Não é preciso pagar nada para conhecer o espaço, que funciona na Avenida Alfredo Lisboa, em frente à Praça do Marco Zero.







Por meio da campanha "Dê cultura de presente", a loja pretende estimular a valorização do trabalho feito pelos artistas locais, que muitas vezes ganham sua fonte de renda através da venda das obras.

SERVIÇO

Centro de Artesanato de Pernambuco

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 11 – Em frente à Praça do Marco Zero

Entrada gratuita

Horário: 8h às 19h (segunda a sábado); 8h às 16h (domingos)

Outras informações: www.artesanatodepernambuco.pe.gov.br