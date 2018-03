Após conseguir falar, jornalista Alexandre Farias segue com exercícios fonoaudiólogos todos os dias

NE10 Interior

Na mensagem de voz, o jornalista diz: “Olá, pessoal! Estou quase voltando. Aguardem! Alexandre Farias” Foto: Divulgação

O jornalista Alexandre Farias, de 40 anos, gravou um áudio onde anuncia a volta depois de ter sido submetido a uma cirurgia para colocação de uma prótese craniana. Na mensagem de voz, o jornalista diz: “Olá, pessoal! Estou quase voltando. Aguardem! Alexandre Farias”. O jornalista foi vítima de uma bala perdida no dia 16 de setembro, no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, quando voltava para casa.

De acordo com o irmão de Alexandre, José Santos da Silveira Júnior, Alexandre tem exercícios com a fonoaudióloga todos os dias. Por enquanto, o jornalista é ouvido pela família durante as sessões de exercícios onde a traqueostomia é retirada. "É mais um avanço até a retirada total", explica o irmão de Alexandre.

Quando questionado sobre como foi ouvir a voz de Alexandre pela primeira após o ocorrido, José Santos fala com emoção sobre o dia. "Foi inexplicável. A primeira vez foi quinta-feira (15), eu estava no trabalho quando recebi uma ligação dele e nos falamos por telefone", relembra. Por conta da surpresa, o irmão perguntou se Alexandre gostaria de mandar um recado para os amigos, e ele respondeu positivamente. "Então, tudo que está no áudio foi dele, todas as palavras foram dele, o que deixou a todos que estavam aqui surpresos e felizes", disse.







Alexandre Farias segue internado sem previsão de alta no Hospital Esperança, no Recife, capital de Pernambuco.

Ouça o áudio:

Relembre o caso

O apresentador Alexandre Farias foi baleado na noite de 16 de setembro dentro do próprio carro quando seguia para casa, no bairro do Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. No caminho, o jornalista foi atingido por uma bala perdida durante troca de tiros entre criminosos em um veículo roubado e a Polícia Militar.

Ainda durante a fuga dos suspeitos, dois socorristas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) que atendiam uma vítima de um acidente de trânsito próximo ao local foram atropelados pelos bandidos. O apresentador foi levado para o Hospital Regional do Agreste (HRA) para receber os primeiros socorros e passou cerca de duas semanas internado no Hospital da Unimed, em Caruaru. Desde o dia 28 de setembro foi transferido para o Hospital Esperança, no Recife, a pedido da família, que mora na capital pernambucana, onde permaneceu na UTI até receber alta da mesma no die 06 de dezembro. Desde então, ele está em um apartamento individual na unidade. Os suspeitos de cometer os crimes foram presos em uma operação da Polícia Civil.