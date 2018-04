Polícia Civil investiga estupro de menina de 12 anos que teria ficado grávida após os abusos em Belém de Maria

NE10 Interior

O delegado do caso deu detalhes do crime a TV Jornal Interior no programa "Por Dentro". Foto: reprodução/TV Jornal

A Polícia Civil de Belém de Maria, na Mata Sul de Pernambuco, investiga um estupro de uma menina de 12 anos que teria ficado grávida após os abusos. De acordo com o delegado, o padrasto é o principal suspeito.

Confira a entrevista com o delegado do caso exibida no "Por Dentro", da TV Jornal Interior: