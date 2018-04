Muita comoção no enterro das vítimas do acidente de Cortês

NE10 Interior

Uma multidão acompanhou os enterros sob forte comoção. Foto: reprodução/TV Jornal

Um grave acidente registrado na segunda-feira (09), na PE-85 entre Ribeirão e Cortês, na Mata Sul de Pernambuco. Um caminhão que transportava bois teria virado em cima de um carro de passeio que levava uma família que acabava de receber alta da maternidade de Palmares, também na Mata Sul. Entre as vítimas fatais estava uma recém-nascida acompanhada pela avó que também morreu. A mãe da recém-nascida ficou gravemente ferida e foi encaminhada para o Hospital Regional de Palmares, junto com o motorista do carro.

Os corpos de avó e neta mortas depois do acidente, forem enterrados nesta terça-feira (10) no cemitério de Cortês. Na ocasião, uma multidão acompanhou o enterro sob forte comoção. O corpo do taxista foi enterrado um pouco depois.







A irmã da avó da criança que também morreu, esteve no IML do Recife para liberar os corpos. Ela lamenta que na hora do acidente, muitas pessoas, em vez de socorrer os feridos, cortaram os bois mortos para levar a carne.

Veja nas reportagens exibidas no programa "Por Dentro", da TV Jornal Interior: