Operação afasta prefeito e agentes públicos suspeitos de integrar esquema criminoso em Catende

Prefeito é suspeito de integrar esquema criminoso suspeito de desviar recursos públicos da Prefeitura de Catende. Foto: Cortesia

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Polícia Civil e Polícia Militar realizam, em Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, a terceira etapa da Operação Gênesis, nesta quarta-feira (04). De acordo com a assessoria, no total, foram mobilizados 32 policiais e dez integrantes do MPPE para cumprir oito mandados de busca e apreensão, além do afastamento do cargo do prefeito Josibias Cavalcanti; do secretário de Governo Alexandre Cavalcanti, que é filho dele; e de outros seis servidores públicos municipais.

Ainda segundo a assessoria, além de serem impedidos de desempenharem suas funções, os alvos da operação também foram proibidos pela Justiça de adentrar as dependências da Prefeitura, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia em caso de descumprimento. O MPPE obteve ainda a indisponibilidade judicial dos veículos registrados em nome dos investigados.

Os indícios de atos de improbidade que sustentaram o pedido de afastamento do prefeito e demais agentes públicos foram obtidos mediante a apreensão e análise de documentos nas etapas anteriores da Operação Gênesis, capitaneada pelo Grupo de Apoio Especializado de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPPE). Dessa forma, foram comprovadas práticas como fraudes em licitações, vendas de notas fiscais, contratação de empresas laranjas e malversação de recursos públicos.







A assessoria informou ainda que, segundo informações preliminares, o grupo criminoso era liderado por Alexandre Cavalcanti, com a conivência de seu pai, o prefeito Josibias Cavalcanti. Também exerciam papel de destaque a presidente da Comissão Permanente de Licitação de Catende, Silvana de Melo, que combinava acertos financeiros com donos de empresas de fachada.

Outras notificações

Em paralelo ao afastamento do prefeito, foram oficialmente notificados o vice-prefeito e a Câmara de Vereadores de Catende para proceder à realização de sessão extraordinária da casa, a fim de que o vice-prefeito assuma o Poder Executivo municipal.

“É importante ressaltar que as investigações criminais decorrentes de todas as provas obtidas nas etapas da Operação Gênesis encontram-se em andamento”, complementou o promotor de Justiça Frederico Magalhães, integrante do Gaeco.

Ainda segundo a assessoria, mais informações serão repassadas nesta quinta-feira (05), no salão dos órgãos colegiados do MPPE, durante coletiva.