Radialista de Palmares morre após colidir com carro em Catende

Moto ficou danificada. Foto: reprodução/Whatsapp

Um radialista, de idade não informada, morreu após colidir com um carro, em Catende, na Mata Sul de Pernambuco, nesta quarta-feira (28). O acidente aconteceu na PE 126.

De acordo com a Polícia Militar, Gustavo Manoel, que trabalhava em uma rádio de Palmares, também na Mata Sul, conduzia uma moto quando colidiu com um carro. Ainda segundo a PM, a vítima morreu no local. A polícia informou ainda que, uma mulher que também estava na moto, foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos e morreu.