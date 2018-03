Moradores de Chã Grande apavorados com divulgação de 2a lista da morte

NE10 Interior

Moradores do município de Chã Grande estão apavorados com divulgação de lista Foto: reprodução/TV Jornal

Os moradores do município de Chã Grande, na Zona da Mata de Pernambuco, estão com medo após a divulgação de uma segunda "lista da morte", com nomes de pessoas supostamente marcadas para morrer. No ano passado, 19 nomes foram divulgados em uma primeira lista. Destas, sete foram assassinadas. A Polícia Civil investiga o caso.

