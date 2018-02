Motorista de 66 anos morre após tombar caminhão carregado de cervejas

NE10 Interior

Carga do veículo foi saqueada. Foto: divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um motorista de 66 anos morreu depois de tombar caminhão carregado de cervejas na BR-101 em Xexéu, Mata Sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista, que não teve o nome informado, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou o veículo que estava carregado de cervejas. O homem chegou a ser socorrido mas faleceu a caminho do hospital. Ainda de acordo com a PRF, a carga do veículo foi saqueada.