Corpo de uma mulher é encontrado as margens de rio em Palmares

Corpo estava as margens do rio Pirangi. Foto: reprodução/Internet

O corpo de uma mulher foi encontrado as margens do rio Pirangi, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco, nessa terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, o copro de uma mulher aparentando ter 30 anos, sem identificação e sem parente no local, estava as margens do rio. Populares que chegaram ao local também não reconheceram a vítima. Ainda segundo a PM, a mulher estava com as mãos e pernas amarradas e com uma perfuração no peito.

O corpo foi levado para o IML do Recife e a delegacia local investiga o caso.