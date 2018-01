Programa Verão Positivo 2018 começa a ser exibido na TV Jornal Interior

NE10 Interior

Casa Verão Positivo recebe dois fins de semana de gravações Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Começou a ser exibido neste sábado (20) o programa especial Verão Positivo 2018, na tela da TV Jornal Interior. A Casa fica na Praia de Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, e recebe cerca de 300 convidados por fim de semana.

O primeiro fim de semana de gravações recebeu Larissa e Laura, Silvana Salazar e Kelvis Duran. O segundo conta com apresentações de Pietro e Felipe, Kléver Lemos e Afinasamba.







O programa será exibido nos dias 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro, sempre às 12h. A apresentação é de Marcela Calado, que também foi a apresentadora no ano passado.

Este ano, a grande novidade do evento é um palco com dois lados, que garante a interação dos artistas com o público que está na Casa e as pessoas que estão na praia. O evento conta com seis patrocinadores, que promovem ações de interação com o público que está na casa.