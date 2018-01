Afinasamba e Klever Lemos agitam 2º fim de semana do Verão Positivo

NE10 Interior

A Praia dos Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, foi palco das últimas gravações do programa especial Verão Positivo 2018. As atrações deste sábado (20) foram Pietro e Felipe, a banda Afinasamba e o cantor Klever Lemos, que fizeram a animação do público da casa e da praia. Este ano, o palco do evento tem dois lados, o que garante a interação com as pessoas que estão do lado de fora.

A primeira atração do dia foi a dupla Pietro e Felipe, de São Paulo. Pela primeira vez em Tamandaré, eles ficaram admirados com a beleza da praia. "Estamos felizes de estar aqui", comemorou Felipe. "A gente está apaixonado por esse lugar", completou Pietro. O repertório reuniu sucessos do sertanejo com um "gostinho" de praia. Músicas como "Não Deixo Não" (Mano Walter) e Andei Só (Natiruts) foram algumas das escolhidas.

O grupo Afinasamba subiu ao palco em seguida, com músicas que estão nas paradas de sucesso do Brasil. A banda, que participou da primeira edição do Verão Positivo, aprovou o novo formato do evento. "Achei bacana, ficou uma coisa bem verão, o pessoal à vontade. E o pagode não poderia ficar de fora dessa, porque é a cara do verão", afirmou o vocalista Evinho. No repertório, músicas de Sorriso Maroto, Thiaguinho, além de canções de autoria própria.

O último fim de semana de gravações encerrou com o cantor Klever Lemos. Ele participa pela primeira vez do Verão Positivo e acredita que o projeto reflete o calor humano. O setlist teve músicas de verão com "uma pitada de romance". A música "Te Namorar" foi um dos destaques da apresentação, no formato elétrico. Sobre o palco com dois lados, Klever diz que aproxima o artista do público. "Esse contato é fundamental", disse.







Pietro e Felipe foram os primeiros a subir ao palco

Este foi o segundo fim de semana de gravações do programa especial

Casa Verão Positivo da TV Jornal fica em Tamandaré

Afinasamba foi a segunda atração da tarde

Casa recebe cerca de 300 convidados por fim de semana

Cantor Klever Lemos foi a última atração do Verão Positivo

Casa Verão Positivo fica na Praia de Carneiros, em Tamandaré

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

A Casa Verão Positivo, da TV Jornal Interior, reuniu cerca de 300 convidados. O espaço conta com palco principal, lounge e piscina e fica à beira-mar. O buffet foi de Maria José Recepções e a festa contou com a ação de vários patrocinadores, como espaço de drinks (Nordoff), distribuição de chapéus customizados (Hipnose Acessórios), distribuição de canecas personalizadas (Casas Cabral), distribuição de brindes moda-praia (Iska Viva), estação com carregadores de celular (Uninassau), cabine de fotografia (Interativo), além de ações de parceiros como Café Ouro Verde, com café gourmet, Cerveja Itaipava e Caruaru Polpas. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Tamandaré.

De acordo com a gerente comercial do SJCC Interior, Gabriele Oliveira, a 11ª edição do evento foi a melhor já realizada. "O Verão Positivo abre o calendário de projetos da TV Jornal em 2018 e já está consolidado. Este ano estamos maiores em tudo, temos seis patrocinadores com ações gerando experiências diferenciadas para o público final. Oferecemos toda uma estrutura para a marca estar onde o público está", explica.

A empresária Vera Carvalho, da Iska Viva, participa do projeto desde o início e vê o evento como positivo para a marca. "Acho muito bacana porque você consegue divulgar para um público que ainda não é seu. E traz muito resultado", garantiu Vera, que classifica o formato da festa como excelente.

Programa especial

O primeiro programa especial foi exibido neste sábado (20) na TV Jornal Interior. Ainda irão ao ar programas nos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, sempre às 12h30. A apresentação é de Marcela Calado, pelo segundo ano consecutivo. "Este ano a repercussão está maior do que no ano passado e a gente sente muito isso nas redes sociais. As pessoas querendo saber quando começa, vindo para a praia para participar. Estamos conseguindo atingir mais o público", comemora. O programa conta com a cobertura dos veículos do SJCC Interior, com reportagens, flashes entrevistas, entre outros.