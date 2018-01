Segundo fim de semana do Verão Positivo será neste sábado

NE10 Interior

Palco com dois lados garante interação dos artistas com o público Foto: divulgação/SJCC

O segundo fim de semana de gravações do programa especial Verão Positivo, da TV Jornal Interior, será neste sábado (20) na praia de Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul. As atrações serão Klever Lemos, Pietro e Felipe e Afinasamba.

Esta é a 11ª edição do projeto. A Casa Verão Positivo vai receber cerca de 300 convidados, que terão à disposição buffet exclusivo, espaço de drinks e café gourmet. O público da praia também poderá curtir os shows, através de um palco com dois lados.







Casa Verão Positivo recebe 300 convidadosFoto: divulgação/SJCC

"Ficamos muito felizes e satisfeitos com essa resposta do público da praia, que também fazem parte do nosso Verão Positivo, e na ocasião, as marcas ainda interagem com os banhistas que estão à beira-mar", afirmou o gestor de marketing do SJCC, Joaquim Júnior.

Programa especial

O programa será exibido às 12h30 deste sábado (20), na tela da TV Jornal, com apresentação de Marcela Calado e tem cobertura dos veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (TV Jornal, Rádio Jornal e Portal NE10). O Verão Positivo também vai ao ar nos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro.