Tudo pronto para o Verão Positivo 2018, em Tamandaré

NE10 Interior

Estrutura foi montada na Casa Verão Positivo, na Praia dos Carneiros Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

A Praia de Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco, vai ser palco de festa neste sábado (13), na Casa Verão Positivo, da TV Jornal Interior. O primeiro dia de gravações do programa especial apresentado por Marcela Calado conta com shows da dupla Larissa e Laura, da cantora Silvana Salazar e do cantor Kelvis Duran.

"Estamos muito ansiosas, a gente já conhecia o Verão Positivo e os artistas que tocaram aqui já disseram que é um projeto muito legal", explica Larissa, da dupla Larissa e Laura. Elas serão a primeira atração.







Três programas serão exibidos nos dias 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro, às 12h30, na TV Jornal Interior. A apresentação é de Marcela Calado.

Estrutura

A grande novidade da estrutura este ano é um palco com dois lados, que vai garantir que o público que estiver na praia também aproveite os shows. Já dentro da Casa, os convidados terão à disposição lounges all-inclusive com cardápio do buffet Maria José Recepções, espaço de drinks Nordoff e café gourmet Ouro Verde, além de ações de patrocinadores.