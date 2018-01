Artistas interagem com público da Casa e da praia no Verão Positivo

NE10 Interior

Dupla Larissa e Laura foi a primeira atração a subir ao palco Foto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

O primeiro dia de gravações do programa especial Verão Positivo foi de grande animação neste sábado (13) na Casa da TV Jornal Interior, localizada na Praia de Carneiros, em Tamandaré, no Litoral Sul de Pernambuco. A grande novidade da estrutura deste ano é um palco com dois lados, no qual os artistas podem interagir tanto com o público da casa como com as pessoas que estiverem na praia.

A dupla Larissa e Laura foi a primeira atração a subir ao palco, por volta das 12h30. Cantando sucessos como "K.O." (Pablo Vittar) e Ressaca de Saudade (Wesley Safadão), as irmãs de Caruaru não deixaram ninguém ficar parado. Esta foi a primeira vez que a dupla se apresentou no projeto. "É um evento bem bacana, interessante, porque é uma época que dá para juntar todo mundo, fazer uma confraternização nesse período de férias e verão", opinou Larissa. "Escolheram uma praia que é o centro, o lugar ideal", completou Laura.

Em seguida, a cantora Silvana Salazar fez um show animado e não deixou ninguém ficar parado. Ela apresentou sua música "Bumbum Guilhotina", que está entre as principais tocadas nas rádios do Recife. Esta já é a quinta vez que Silvana, é natural de Belém do Pará, participa do evento. A cantora aprovou a mudança no palco do Verão. "Fiquei lisonjeada por causa dessa iniciativa. Nos nossos shows, sempre interagimos com o público, a gente dava a volta no palco e fazia uma brincadeira com quem estava na praia. É bacana porque o evento vai se renovando", comemorou.

O cantor Kelvis Duran foi a última atração do dia e fez uma apresentação especial para a "nação bregueira". "É um lugar mágico, a galera está com a energia total. E o formato é muito legal, você tem o áudio e o visual ao mesmo tempo. Tem a visão da praia e o brega rolando no palco", comentou o cantor, que participa pela primeira vez do Verão Positivo. No repertório, músicas como "Que tontos, que loucos", "Perdidos" e "Perdoa-me".

Para o diretor executivo do Sistema Jornal do Commercio no Interior (SJCC Interior), Carlos Humberto Rocha Júnior, o evento este ano superou as expectativas. "Para nós é importante ter um projeto como este, já consolidado no calendário do verão aqui na região e em todo o Estado. A adesão surpreendeu, é um sucesso de repercussão na internet, um sucesso de vendas, isso prova a credibilidade da TV Jornal. Já começamos o ano com o pé direito, com uma expectativa positiva de um ano de sucesso", ressalta.







De acordo com o gestor de marketing do SJCC Interior, Joaquim Júnior cerca de 100 pessoas estão envolvidas na viabilização do projeto, entre profissionais de infraestrutura, marketing, jornalismo, entre outros. "Estamos cada vez mais inovando e este ano não podia ser diferente. Para a execução desse projeto, são dois meses de produção. É tudo pensado com carinho, para confraternizar com os patrocinadores e o com o nosso público que está à beira-mar", explica.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior Verão Positivo 2018 - Primeiro fim de semana Primeiro fim de semana de gravações aconteceu neste sábado

Crédito: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

A casa conta com palco principal, lounge e piscina e fica à beira-mar. Cerca de 300 convidados foram recebidos no primeiro fim de semana. O buffet foi de Maria José Recepções e a festa contou com a ação de vários patrocinadores, como serviço de bartender (Nordoff), distribuição de chapéus customizados (Hipnose Acessórios), distribuição de canecas personalizadas (Casas Cabral), distribuição de brindes moda-praia (Iska Viva), carregadores de celular (Uninassau), cabine de fotografia (Interativo), além de ações de parceiros como Café Ouro Verde, Cerveja Itaipava e Caruaru Polpas. O evento conta ainda com o apoio da Prefeitura de Tamandaré.

Programa especial

Programa especial é apresentado por Marcela CaladoFoto: Ana Maria Miranda/NE10 Interior

Este é a 11° edição do projeto Verão Positivo, que este ano é apresentado por Marcela Calado. Os programas serão exibidos nos dias 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro, às 12h30, na TV Jornal Interior. O programa conta com a cobertura dos veículos do SJCC Interior, com reportagens, flashes, etc.

Apresentando o programa pelo segundo ano consecutivo, Marcela Calado acredita que a festa está cada vez mais bonita e confortável. "A cada ano a equipe se supera, sempre traz novidades para convidados e público. As pessoas se divertem com conforto, tem à disposição espaços interativos e o evento é um sucesso", afirma.