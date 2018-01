Homem morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na PE-60

NE10 Interior

Colisão aconteceu quando carros seguiam sentido contrário Foto: arte NE10

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na PE-60 em Rio Formoso, no litoral sul de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, um carro de passeio e um veículo que pertencia a um supermercado colidiram enquanto seguiam sentido contrário na rodovia. Os dois passageiros do carro tiveram ferimentos leves, o motorista do outro veículo, que não teve o nome informado, ficou preso nas ferragens e chegou a ser socorrido para um hospital de Sirinhaém, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

A polícia vai investigar as causas do acidente.