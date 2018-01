Praia, pontos turísticos e shows musicais são atrações em Tamandaré

NE10 Interior

Número de pessoas em Tamandaré passa dos 100 mil no mês de janeiro Foto: Jailma Barbosa/TV Jornal Interior

Tamandaré é um dos destinos mais procurados Foto: Jailma Barbosa/TV Jornal Interior

As altas temperaturas registradas no verão e a temporada de férias escolares atrai um maior número de pessoas ao Litoral Sul de Pernambuco. Um dos destinos mais procurados nesta época é Tamandaré, localizada a 148 quilômetros de Caruaru, no Agreste. A cidade tem cerca de 22,3 mil habitantes, mas de acordo com a Secretaria de Turismo, em janeiro o número de pessoas no município passa dos 100 mil.

De acordo com o vice-presidente da Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur), Ciro Couceiro, de dezembro a janeiro a expectativa é de que o Estado receba mais de 1 milhão de turistas, o que vai incrementar a economia em mais de R$ 2 milhões. Em Tamandaré, o representante da Empetur destaca a Praia dos Carneiros, eleita a 2º praia mais bela do Brasil em 2014, como um dos locais mais procurados. "Todo o Litoral está assim, com este clima agradável, esse solzão, e um mar belíssimo que só Pernambuco tem", afirmou, em entrevista à TV Jornal Interior.







Forte de Tamandaré foi requalificado recentementeFoto: Sérgio Bernardo/JC Imagem

Entre os principais pontos turísticos da cidade está o Forte de Santo Inácio de Loyola, que foi requalificado no ano passado. A construção fica às margens da Praia Boca da Barra, ao lado do Farol de Tamandaré, e tinha como objetivo proteger o porto dos ataques holandeses. O forte foi erguido no final do século XIX e é Patrimônio Cultural do Estado. A cidade também conta com um Centro de Artesanato, Mirante do Oitizeiro, igrejas, entre outros.

Shows

Evento já tradicional nesta época do ano, o Tamandaré Fest realiza neste sábado (6) o primeiro fim de semana de shows. Os shows são de Marília Mendonça, Léo Santana e Xand Aviões. Este ano, o espaço conta com arena, arena vip, lounge open bar e gazebos (tendas). Nos próximos fins de semana, as atrações são Luan Santana, Bell Marques e Jonas Esticado (13/01) e Thiaguinho, Matheus e Kauan e Ávine Vinny (20/01). Informações sobre ingressos podem ser obtidas através do número (81) 3441.9660.