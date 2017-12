Mulheres são detidas em Catende suspeitas de participação no sequestro de criança

NE10 Interior

Mulheres foram levadas para a Delegacia Seccional de Palmares Foto: divulgação

Duas mulheres foram detidas na manhã desta quinta-feira (28) no município de Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. Elas são suspeitas de participação no sequestro e podem ter ficado com a criança de três anos durante o período em que a menina estava desaparecida.

De acordo com o tenente-coronel Souza Filho, comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, a residência em que as mulheres supostamente estavam com a criança foi localizada no bairro Avilã. No local, teriam sido encontradas fraldas e outros indícios de que a menina esteve lá.

As suspeitas foram levadas para a Delegacia Regional de Palmares, onde estão sendo interrogadas. Em seguida, o delegado Frederico do Rêgo Barros decidirá se elas serão autuadas ou não.

Criança encontrada

A criança de três anos foi encontrada na noite de quarta-feira (29) em Catende, em uma rua deserta. Populares viram a menina sozinha e a levaram para o destacamento da Polícia Militar em Catende, onde descobriram que ela havia sido raptada no Distrito de Cruzes, em Panelas, no Agreste, desde a Véspera de Natal (24).







A garota foi atendida na Policlínica de Catende, onde o médico informou que ela sofreu abuso sexual. De acordo com o médico, a criança ficou apavorada quando ele iniciou o exame no sistema genito urinário. Em seguida, a menina foi levada para Palmares e depois para Caruaru, onde reencontrou os pais.

Na manhã desta quinta-feira (28), a Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou em coletiva de imprensa que a criança não sofreu violência sexual, de acordo com laudo realizado pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A menina foi sequestrada por três homens de dentro da casa da família. Um dos homens, que é vizinho da criança, está preso. Os outros envolvidos estão sendo procurados. A informação da polícia é de que um suposto pai biológico teria encomendado o sequestro da criança.