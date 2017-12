Vereador de Belém de Maria morre após colisão entre carro e ônibus

NE10 Interior

Vereador Nino estava no primeiro mandato e obteve 382 votos nas eleições de 2016, o quarto mais votado na cidade Foto: reprodução/Facebook

O vereador de Belém de Maria, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, Nivaldo Oliveira da Silva, 30 anos, conhecido como Nino (PTB), faleceu no início da tarde desta quarta-feira (27) em um acidente de trânsito na PE-123, na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Civil, o vereador seguia de carro pela rodovia estadual que dá acesso à cidade quando um ônibus invadiu a pista contrária e atingiu o veículo do vereador. Ele não resistiu à pancada e morreu na hora. Um amigo dele, que estava no banco do passageiro, sofreu escoriações leves e foi levado para o hospital municipal.

Ainda segundo a polícia, o motorista do ônibus fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda não foi localizado. A polícia informou que o coletivo não tinha identificação de empresas, e a investigação vai tentar descobrir quem é o proprietário do ônibus. O motorista também está sendo procurado.







Primeiro mandato

O vereador Nivaldo Oliveira da Silva, 30 anos, estava no primeiro mandato e obteve 382 votos nas eleições de 2016, o quarto mais votado na cidade. Antes de ser eleito vereador, ele era conselheiro tutelar. Nino era bem quisto pela população e sua morte causou grande comoção na cidade.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste. O velório deverá ser realizado no fim da tarde desta quarta na Igreja Adventista de Belém de Maria. Já o enterro está marcado para 16h no Cemitério São Francisco, também na cidade.

De acordo com o vice-prefeito Roberto Paulo do Nascimento, conhecido como Beto do Sargento (PTB), todos estão perplexos com o acidente. "Todo mundo está em estado de choque, o cara bateu nele na contramão", lamentou. O vice-prefeito estava na tarde desta quarta com familiares do vereador aguardando a liberação do corpo no IML.