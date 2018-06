Mano Walter e Alceu Valença agitam São João de Arcoverde

NE10 Interior

Polo principal da festa ficou lotado na noite dessa quarta-feira Foto: reprodução/TV Jornal

A noite dessa quarta-feira (27) foi de muita animação no São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. As atrações foram Alceu Valença, Mano Walter, entre outros artistas.

