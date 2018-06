Conheça o 'Festival de Quadrilhas' de Arcoverde

NE10 Interior

As tradicionais quadrilhas ganharam uma atenção especial e possuem um festival Foto: reprodução/TV Jornal

O São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, conta com vários polos de animação. As tradicionais quadrilhas ganharam uma atenção especial e possuem um festival.

A repórter Jailma Barbosa mostra tudo no quarto episódio da série "Vem que tem São João em Arcoverde", exibida no intervalo do Povo na TV, da TV Jornal Interior.

Confira: