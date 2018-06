Pai morre e filha fica ferida em acidente em Serra Talhada

NE10 Interior

O acidente será investigado pela Polícia Civil. Foto: arte/NE10

Um homem de 45 anos morreu em um acidente nessa terça-feira (26) na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima pilotava uma moto na companhia da filha, de 10 anos, quando colidiu com um carro. Ainda segundo a PRF, o motociclista morreu no local e a filha dele foi socorrida para uma unidade hospitalar da região, onde se encontra em estado instável. As pessoas que estavam no outro veículo também foram socorridas e sofreram ferimentos leves.

O acidente será investigado pela Polícia Civil. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.