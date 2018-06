Conheça os pontos obrigatórios para quem vai a Arcoverde no São João

NE10 Interior

Cidade cenográfica é um dos polos dos festejos juninos Foto: reprodução/TV Jornal

O São João de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, conta com vários polos de animação. Alguns pontos são obrigatórios para quem visita a cidade nesta época do ano, como a cidade cenográfica. A repórter Jailma Barbosa apresenta tudo no segundo episódio da série "Vem que tem São João em Arcoverde", exibida no intervalo do Povo na TV, da TV Jornal Interior:

Confira: