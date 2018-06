Conheça a origem do Samba de Coco de Arcoverde

NE10 Interior

Samba de Coco é tradição no São João de Arcoverde Foto: reprodução/TV Jornal

O projeto "Vem que tem São João Multicultural em Arcoverde" estreou nesta segunda-feira (25) no intervalo do "Povo na TV", da TV Jornal Interior. No primeiro episódio, a repórter Jailma Barbosa conta a origem do Samba de Coco na cidade e no São João.

Confira: