Jovem de 18 anos é suspeito de estuprar mulher em Serrita

A vítima prestou queixa e o suspeito foi encontrado e encaminhado para à delegacia. Foto: reprodução

Um jovem de 18 anos é suspeito de ter estuprado uma mulher, de idade não informada, em na zona rural de Serrita, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estaria bebendo com amigos quando o suspeito, de 18 anos, a convidou para dar uma volta em seu cavalo. A vítima aceitou o convite, mas ao distanciar-se do bar ele a levou a um local isolado onde veio a derrubá-la do cavalo e a estuprou.

Ainda segundo a PM, a vítima prestou queixa e o suspeito foi encontrado e encaminhado para à delegacia, para a instauração de inquérito policial sobre o caso, pois não houve flagrante.