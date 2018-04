Idoso de 93 anos é encontrado morto com ferimento no pescoço em Petrolina

NE10 Interior

Corpo da vítima foi encontrada na zona rural da cidade. Foto: reprodução/Google Maps

Um idoso de 93 anos foi encontrado morto no Povoado do Capim, zona rural de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, Antônio Francisco Nascimento, foi encontrado dentro de um roçado, com um corte no pescoço provocado por arma branca. A suspeita é que ele tenha sido vitima de latrocínio, pois segundo informações ele costumava andar com dinheiro.

Ainda segundo a PM, até o momento ninguém foi preso e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.