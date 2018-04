Homem é morto após discussão dentro de bar em Iguaracy

NE10 Interior

A polícia fez buscas, mas até o momento não conseguiu localizar o suspeito pelo crime. Foto: arte/NE10

Um homem de 38 anos foi morto com golpes de canivete após uma discussão em um bar no centro de Iguaracy, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em duas motos no estabelecimento e após entrarem no local iniciaram uma discussão. O suspeito de 25 anos teria atingido a vítima com vários golpes de canivete. O homem chegou a ser socorrida para o Hospital Regional Emília Câmara na cidade de Afogados da Ingazeira, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

