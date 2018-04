Corpo de agricultor é encontrado em açude de Solidão, no Sertão

NE10 Interior

Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada até o açude para fazer o socorro da vítima. Foto: reprodução/Google Maps

O corpo de um agricultor de 37 anos foi encontrado boiando em um açude do Sítio Macambira, zona rural da cidade de Solidão, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (18).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada até o açude para fazer o socorro, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Ainda segundo a PM, o agricultor não estava com sinais de violência, sendo considerada a causa da morte, um afogamento.