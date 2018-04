Dois homens são presos suspeitos de estelionato em Arcoverde

NE10 Interior

Dois homens de 24 e 49 anos, foram presos por suspeita de estelionato, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, os estelionatários foram presos quando estavam saindo de uma casa lotérica após abrirem uma conta pela Caixa Econômica Federal.







Ainda segundo a PM, os dois suspeitos que estavam saindo da casa lotérica do São Cristovão em Arcoverde, onde conseguiram abrir uma conta, ao serem abordados foram encontrados diversos documentos pessoais falsificados com diversos nomes diferentes, para utilizar na abertura de contas nas cidades e retirar dinheiro, como também cartão de agências bancarias, comprovantes de residência, contas de luz, CRLV de uma moto, CRLV de um carro, como também estava utilizando rascunho com anotações de várias contas e senhas, dois aparelhos celulares e uma quantia de Rs 1.406,00.

Todos os objetos foram apreendidos e entregues ao departamento de polícia do município juntamente com os dois suspeitos.