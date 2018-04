Vereadores do PT assinam nota de repúdio contra deputado do PSB

NE10 Interior

Em nota, vereadores repudiam a violência do Deputado. Foto: Divulgação/Assessoria

No domingo (08), o deputado federal, Gonzaga Patriota (PSB) e o vereador Gilmar Santos (PT), discutiram durante audiência pública, no Distrito de Rajada, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Houve alegações de agressões durante a confusão.

Vereadores do PT assinaram uma nota de repúdio contra deputado do PSB.

Confira a nota na íntegra:

Nota de repúdio à agressão do Deputado Gonzaga Patriota contra o Vereador Gilmar Santos de Petrolina

Os Vereadores abaixo identificados, consternados e indignados com a agressão cometida pelo senhor Gonzaga Patriota (PSB) contra o Vereador Gilmar Santos (PT-Petrolina) na tarde deste domingo (08/04), vêm por meio desta, repudiar a violência do Deputado.

Conforme narrado no Boletim de Ocorrência prestado pelo Vereador, o fato se desenvolveu quando o Vereador, ao chegar à audiência pública que tratava da reforma da PE-630, no distrito de Rajada, interior de Petrolina, recusou-se a cumprimentar o Deputado, afirmando que aquele se tratava de golpista. Não aceitando a negativa do cumprimento, o Deputado desferiu um soco no rosto do Vereador, atingindo sua boca, conforme atestado por testemunhas e comprovado por laudo pericial.







Não podemos admitir que tal atitude seja vista por nós vereadores e vereadoras como aceitável. A conduta do Deputado Gonzaga Patriota é absolutamente condenável e expressa tudo aquilo que combatemos na política, que é a incapacidade para o debate e por responder na democracia com argumentos.

Estendemos ainda nossa solidariedade ao Vereador Gilmar Santos, que na construção de seu mandato coletivo, tem mantido firme suas posições e defendido com garra suas ideias, condição que julgamos fundamental para o cumprimento efetivo de um mandato parlamentar.

Assinam:

Sinézio Rodrigues - Vereador PT/Serra Talhada

Marília Arraes - Vereadora PT/Recife

Daniel Finizola - Vereador PT/Caruaru

Ezequiel Santos - Vereador PT/Cabo de Santo Agostinho

Davi Moreira de Alencar - Vereador PT/ Exu

Ernesto Maia - Vereador PT/ Santa Cruz do Capibaribe

André Cacau - Vereador PT/ Salgueiro

Pipí Marchante - Vereador PT/ Riacho das Almas

Welder Ferreira - Vereador PT/ Riacho das Almas

Cidicley Silva de Melo - Vereador PT/ Moreno

Bruno Galvão - Vereador PT/ Belo Jardim

Oliveira - Vereador PT/Angelim

prof. Jairo Britto - Vereador PT/Recife

Orestes Neves - Vereador PT/Sertânia

Ivete do Sindicato - Vereadora PT/Surubim

Adeilton Carneiro Patriota - Vereador PT/Flores

Manoel Enfermeiro - Vereador PT/Serra Talhada

Cristina Costa - Vereadora PT/Petrolina

Del do Bode - Vereador PT/Goiana

Kildares Nunes - Vereador PT/ Itacuruba

Rona Leite - Vereador PT/São José do Egito

Laelson Cordeiro Vanderlei - Vereador PT/Brejo da Madre Deus

Aristóteles Monteiro - Vereador PT/Tabira