Polícia apreende 30kg de maconha em Sertânia

Em operação realizada em parceria com a Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro, policiais militares de diversas unidades prenderam quatro acusados de tráfico de drogas, que estavam transportando 30kg de maconha, nesta segunda-feira (09), em local próximo ao distrito de Cruzeiro do Nordeste, em Sertânia, no Sertão pernambucano.

De acordo com a Polícia Militar, a droga estava no porta-malas de um carro conduzido por um dos suspeitos e os demais vinham em um outro veículo, que dava suporte ao primeiro como batedor. As equipes montaram um bloqueio na BR-232 e conseguiram chegar aos suspeitos, trabalhando com informações dos serviços de inteligência das corporações.







Todo o grupo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de Salgueiro, onde foi descoberto que um dos detidos já tinha contra si um mandado de prisão em aberto. Ele é acusado de participar de assaltos a carros-fortes nas estradas sertanejas.