Homem leva tiro em tentativa de latrocínio em Salgueiro

Vítima teria reagido a assalto. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 28 anos foi baleado no pescoço na tarde desta segunda-feira (09), após ter reagido a um assalto, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A vítima estava nas imediações da BR-116 quando foi abordado por um suspeito ainda não identificado.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi socorrida por um motorista que passava no local, mas não quis se identificar. A vítima foi internada no Hospital Regional do Agreste (HRA) e encontra-se em estado estável. O caso será investiga pela Polícia Civil.