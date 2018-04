Polícia apreende 11kg de cocaína em Petrolina

NE10 Interior

O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil. Foto: Divulgação/Polícia Civil e Militar

Em operação que contou com apoio da Polícia Civil, policiais militares do 5º BPM prenderam um homem por tráfico de cocaína, em Petrolina, neste domingo (08).

De acordo com a assessoria, o suspeito foi abordado quando transitava em seu veículo, sendo encontrado com ele uma pequena porção de cocaína. O suspeito informou ao efetivo que era usuário, mas no Portal da SDS constatou-se que ele já havia sido preso e condenado por tráfico, furto e estelionato.







Ainda segundo a assessoria, em busca devidamente autorizada na residência, com apoio de um cão farejador, os policiais localizaram onze tabletes do entorpecente escondidos entre o forro e o telhado do imóvel, totalizando 11,063kg da droga.

O suspeito e todo o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado em seu desfavor um auto de prisão em flagrante delito.