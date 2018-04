Homem morre e dois policiais ficam feridos durante tiroteio em Floresta

NE10 Interior

Ainda não há informações sobre a motivação da troca de tiros. Foto: reprodução/Google Maps

Um tiroteio deixou um homem morto e dois policiais feridos em Floresta, no Sertão de Pernambuco, na manhã desta quinta- feira (05).

De acordo com a Polícia Militar, houve troca de tiros com suspeitos durante uma abordagem a veículo feita por equipes do Malhas da Lei, da ROCAM e da Operação Polígono, que deixou feridos dois policiais.

Ainda segundo a PM, um, atingido de raspão na perna. O outro foi baleado no tórax, mas segundo o médico que fez o primeiro atendimento, nenhum órgão vital foi atingido, e ele não corre risco de perder a vida, seguindo estável e consciente.







Dois acusados foram presos, sendo que um deles já possuía mandado de prisão em aberto. O segundo, portava drogas. Um terceiro, que usava dupla identidade, acabou morrendo durante a troca de tiros.