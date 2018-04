Gusttavo Lima é confirmado no São João de Petrolina

NE10 Interior

Cantor foi a primeira confirmação da programação do São João 2018. Foto: divulgação

O lançamento oficial da programação do São João de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, já tem data, dia 16 de abril. De acordo com a assessoria, a primeira confirmação para a programação 2018 foi o cantor Gusttavo Lima.

A fase preparatória do lançamento envolve as secretarias de Cultura, Turismo e Esporte; Governo; e Coordenadoria de Imprensa. A equipe também já está articulando artistas e a estrutura para o grande evento de lançamento.







Segundo o prefeito Miguel Coelho, a antecipação da preparação do São João tem por objetivo facilitar o planejamento do evento e a atração de turistas. “Estamos antecipando toda a divulgação e preparação para que os turistas possam se organizar melhor para compra de passagens, o comércio e a rede hoteleira se preparar com antecedência e, dessa forma, deixar a cidade pronta para um São João inesquecível”, explica o prefeito.