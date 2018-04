Presos fazem rebelião na Cadeia de Serra Talhada

NE10 Interior

Durante a rebelião os presos atearam fogo em colchões e destruíram celas. Foto: reprodução/Whatsapp

Uma rebelião foi registrada na Cadeia de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nesta segunda-feira (02).

De acordo com a Polícia Militar, durante a rebelião os presos atearam fogo em colchões e destruíram celas, durante a ação que durou cerca de 12 horas e terminou na madrugada desta terça-feira (03).







Ainda segundo a PM, das nove celas da unidade prisional, seis ficaram destruídas. O Corpo de Bombeiros foi até o local e conseguiu controlar as chamas. Os presos reclamavam da mudança de direção da cadeia. Ninguém ficou ferido. Por conta dos danos causados, um total de 77 detentos foram tranferidos para os presídios de Salgueiro e Arcoverde, no Sertão e o de Pesqueira, no Agreste.