Homem é detido com maconha dentro de ovo de Páscoa em Afogados da Ingazeira

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Foto: divulgação/Polícia Militar

Um mototaxista de 29 anos foi detido com droga dentro de um ovo de Páscoa, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, após uma abordagem a polícia encontrou dentro do ovo de chocolate uma quantia de maconha. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.