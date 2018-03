Caminhão carregado com madeira irregular é apreendido pela PRF em Salgueiro

NE10 Interior

Carga havia saído do Pará em direção à Paraíba sem a documentação obrigatória. Foto: divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um caminhão carregado com 36 m³ de madeira irregular foi apreendido, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (29). O caminhão estava abandonado na BR-116, quando foi recolhido para o pátio de veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao verificar o compartimento de carga do caminhão, os policias encontraram uma grande quantidade de madeira serrada, sem a Guia Florestal. O documento é obrigatório para o transporte de produtos dessa natureza.







Ainda segundo a PRF, o proprietário do veículo foi localizado e apresentou apenas uma nota fiscal eletrônica. Ele informou que a carga havia saído do Pará, na região Norte do país, com destino a cidade de João Pessoa, na Paraíba. O homem foi encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Civil da região.

Multa

Quem transporta madeira sem licença válida para a viagem, está sujeito a pena de detenção, de seis meses a um ano, e multa.