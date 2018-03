Policial de Petrolina transporta suspeito de assalto em reboque de moto e vídeo viraliza

NE10

O vídeo que mostra a situação inusitada viralizou nas redes sociais. Foto: reprodução/TV Jornal

Em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, um policial militar transportou um suspeito de assalto em um reboque de moto. O caso aconteceu no distrito de Rajada. Por meio de nota a Polícia Militar disse que não houve outra alternativa para o policiamento se não a remoção imediata do suspeito no local afim de preservar a integridade física não somente do homem (suspeito), mas também da própria população.

O vídeo que mostra a situação inusitada viralizou nas redes sociais.

Veja: