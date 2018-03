Homem é detido após matar o amigo a facadas em Custódia

NE10 Interior

Suspeito foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Foto: NE10

Um homem de 26 anos foi detido após esfaquear e matar o amigo de 25 anos, em Custódia, no Sertão de Pernambuco, nesta quarta-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, Luciano Pereira da Silva bebia junto com o suspeito quando começaram a discutir e durante o desentendimento, a vítima foi golpeada com duas facadas e morreu no local. Ainda segundo a PM, o suspeito relatou que era amigo da vítima e sempre bebiam juntos. Após o crime, a população deteve o suspeito que em seguida foi encaminhado para a delegacia de Arcoverde, também no Sertão, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituo de Medicina Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.