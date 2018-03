Após briga, homem é morto a facadas em Tupanatinga

NE10 Interior

Suspeito ainda não foi localizado. Foto: arte/NE10

Um homem de 21 anos foi morto a facadas, em Tupanatinga, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (29).

De acordo com a Polícia Militar, Cristiano Bezerra de Melo, estava bebendo com outros dois homens quando a vítima teria pego o casaco de um deles que pediu de volta e Cristiano não devolveu, neste momento uma briga entre os dois começou e o suspeito esfaqueou a vítima que morreu no local.

Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas para localizar o suspeito, mas o mesmo, atá a publicação desta matéria não foi localizado. O corpo da vítima foi encaminhado para a o Instituto de Medicina Legal (IML ) de Caruaru, no Agreste.