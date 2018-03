Troca de corpos de bebês em hospital é investigada em Petrolina

NE10 Interior

Corpos de dois bebês foram trocados no hospital Foto: cortesia/Rádio Jornal Petrolina

Um caso de troca de corpos de dois bebês que faleceram no Hospital Dom Malan é investigado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações colhidas pela Rádio Jornal Petrolina, o pai de uma menina recém-nascida fez a denúncia após perceber que o corpo da filha dele, que faleceu logo após o nascimento, havia sido trocado pelo corpo de um bebê do sexo masculino.

A família é da localidade de Riacho Seco, no município de Curaçá, no norte da Bahia. De acordo com o pai da criança, a esposa dele deu entrada no hospital em trabalho de parto por volta das 23h40 do último domingo (25).







Pouco mais de meia hora depois, a família recebeu a informação de que o bebê havia falecido. Quando a família chegou na Bahia, já com o corpo, a avó da menina decidiu abrir o caixão para trocar a roupa com a qual a criança seria enterrada. Foi quando ela viu que tratava-se de um menino.

Ao retornar à unidade de saúde, o pai da menina encontrou uma mulher que estava procurando pelo filho falecido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Petrolina, que preferiu não se pronunciar. A direção do hospital disse à Rádio Jornal que o caso está sob investigação e as informações serão repassadas às famílias e às autoridades.