Policiais militares ajudam mulher a realizar parto dentro de carro em Arcoverde

Foto: divulgação/Polícia Militar

Policiais militares ajudaram uma mulher a realizar um parto, em Arcoverde, Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a assessoria, policiais militares do Batalhão tiveram participação direta colaborando de forma decisiva no nascimento de um bebê. Ainda segundo a assessoria, a equipe realizava rondas de rotina e blitz na Avenida José de Oliveira Calado, quando um carro parou bruscamente. O policiamento foi verificar o que estava acontecendo, quando a motorista, muito tensa, explicou que a passageira estava em trabalho de parto.

Diante do nervosismo da condutora, um policial, assumiu o volante em direção ao Hospital Regional de Arcoverde. Para que a mulher se acalmasse, o policial ao mesmo tempo em que dirigia o veículo, dava orientações a mãe de como realizar alguns procedimentos que facilitariam o parto, momento em que a criança nasceu ali mesmo, dentro do veículo.







Mônica Maria e a criança, o pequeno Etelvino Técio , receberam os cuidados médicos da equipe do HRA e passam bem. No final da tarde, os policiais envolvidos foram visitar o bebê.