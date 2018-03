Homem é detido suspeito de tentar estuprar a cunhada no Sertão

NE10 Interior

Suspeito foi encaminhado para a delegacia de Arcoverde onde aguarda audiência de Custódia. Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 42 anos foi detido suspeito de tentar estuprar a cunhada, em Itaíba, Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 57 anos, estava em casa quando foi surpreendida pelo cunhado, que a agarrou a força e tentou rasgar suas roupas. Durante a investida, a vítima pegou uma cadeira e tentou acertá-lo, para que ele a soltasse, momento em que o homem a agrediu com um fio de varal, lhe causando um hematoma no pescoço e em seguida fugiu.







Ainda segundo a PM, após buscas, o suspeito foi detido e encaminhado para a cidade de Arcoverde, também no Sertão, onde foi autuado em flagrante delito e aguarda audiência de custódia.