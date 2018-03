Dupla invade casa lotérica e assalta pessoas em Arcoverde

NE10 Interior

Os assaltantes pediram que todos deitassem no chão e roubaram todos pertences e dinheiro das vítimas. Foto: reprodução/Google Maps

Dois homens invadiram uma casa lotérica e roubaram os clientes, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nesta quinta-feira (22).

De acordo com a Polícia Civil, os dois suspeitos chegaram no local, anunciaram o assalto e mandaram que todos deitassem no chão. Ainda segundo a polícia, um dos homens estava armado e outro roubou objetos e dinheiro de todos as pessoas que estavam no local. Os homens ainda conseguiram roubar todo o dinheiro de um dos caixas.

Após a ação, os suspeitos fugiram e até a publicação desta matéria não tinham sido localizados. O caso serpa investigado.