Abertas inscrições para o 11º Festival de Cinema de Triunfo

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente pela internet, até o 13 de abril. Foto: divulgação/Assessoria

Estão abertas até o dia 13 de abril as inscrições para o 11º Festival de Cinema de Triunfo, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a assessoria, interessados devem ler atentamente o Edital e formalizar suas inscrições por e-mail.







Nesse 11º Festival, serão distribuídos R$ 24 mil em prêmios aos vencedores, que também receberão o Troféu Caretas. A seleção dos filmes será realizada por uma Comissão de Mérito, composta por, no mínimo, três pessoas, representantes da Gerência de Política Cultural da Secult/PE e por profissionais da área, de reconhecido saber e competência no campo Audiovisual, indicados pelo Conselho Consultivo do Audiovisual e designadas pelo Secretário Estadual de Cultura.