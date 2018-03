Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandados de prisão no Agreste e Sertão

NE10 Interior

Um dos objetivos da operação é prender envolvidos com crimes de roubos a agências bancárias. Foto: divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (13), a "Operação Fulni-ô", onde cumpriu mandados de prisão em Floresta, Serra Talhada, Salgueiro, Cabrobó, Petrolina, Trindade, Garanhuns e Bom Conselho. Presos serão recolhidos aos presídios de Salgueiro.

De acordo com a assessoria, o objetivo da operação é prender integrantes de organização criminosa, envolvidos com crimes de roubos a agências bancárias e carros-fortes, homicídios, tráfico de entorpecentes e roubo a veículos, com atuação principalmente no Sertão de Pernambuco.







Ainda segundo a assessoria, serão cumpridos 43 mandados de prisão preventiva, sendo 15 referentes a presidiários, e 28 mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Poder Judiciário. Na execução do trabalho operacional, participam 112 (cento e doze) policiais civis (entre Delegados, Agentes e Escrivães), com apoio de Policiais Militares do BEPI. As investigações tiveram início há pouco mais de um ano e foram efetuadas pela Força Tarefa de Bancos do Sertão e pelo Centro Integrado de Inteligência de Defesa Social-CIIDS.